Труп 19-летней девушки в ожогах нашли в квартире в Петербурге

Странную смерть девушки расследуют в Адмиралтейском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует загадочную смерть девушки. В одной из квартир Адмиралтейского района нашли труп 19-летней девушки. Тело ее было полностью покрыто ожогами. При этом, пожара в квартире не было. Об этом 24 января 2023 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- Днем 23 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 11 по Серпуховской улице обнаружен труп женщины. По указанному адресу была найдена мертвой 19-летняя безработная хозяйка жилища. Все ее тело было покрыто ожогам, - рассказал источник.

Тело девушки направили в морг, чтобы установить причину смерти. Также сотрудники полиции осмотрели квартиру и сняли отпечатки пальцев, которые, возможно, смогли бы раскрыть тайну смерти девушки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.