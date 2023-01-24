Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опор

Движение по КАД будут перекрывать в ночь на 26 января. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о частичном перекрытии движения по Кольцевой автодороге. В ночь с 25 на 26 января на внутреннем кольце КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут работать строители и дорожные рабочие.

- На участке между транспортной развязкой на пересечении с ЗСД и развязкой на пересечении с Парашютной улицей в ночь с 25 на 26 января 2023 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Но перекрытие будет хоть и полным, но временным. Движение транспорта остановят в промежутки с 01:30 до 01:45; с 02:30 до 02:45; с 03:30 до 03:45; с 04:30 до 04:45.

Причиной перекрытия станет монтаж П-образной опоры для дорожных указателей.