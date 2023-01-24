Четверть жителей Петербурга сталкивались с поборами на работе

Петербуржцы рассказали о «поборах» на работе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга рассказали о поборах на работе. Почти четверть горожан пожаловались, что начальство требовало их скидываться на канцелярские принадлежности или мелкую электронику. Об этом 24 января 2023 года говорится в исследовании сервиса hh.ru.

- Каждому четвертому жителю Петербурга приходилось что-то покупать на работу по требованию работодателя. 52 процента опрошенных сказали, что приобретали что-либо по собственной инициативе. При этом только 14 процентов получили полную компенсацию затрат от работодателя, 21 процент – частичную, а остальные ничего не получили, - говорится в исследовании.

Чаще всего горожане были вынуждены покупать канцелярские принадлежности, компьютерные мыши, наушники или клавиатуру. Нередко приходилось покупать средства индивидуальной защиты, а также средства гигиены, такие как мыло или туалетную бумагу.