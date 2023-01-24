Четверых водителей с поддельными правами поймали в Петербурге

На четверых водителей завели уголовные дела за поддельные права. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четверо петербургских водителей попали под уголовные дела о подделке документов из-за «липовых» прав. Ловких автомобилистов поймали инспекторы ГИБДД на прошлой неделе. Двое нарушителей попались в Московском районе, один в Петроградском и еще один в Колпинском. Трое из водителей оказались мигрантами.

- Эксперты-криминалисты установили, что водительские удостоверения являются подделкой. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Статья предусматривает наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на полгода.

Трое водителей до суда будут находиться под подпиской о невыезде, а четвертый отпущен под обязательство о явке.