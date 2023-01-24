Женщина зарезала ножом своего возлюбленного в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сожителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в очередном убийстве возлюбленных. Днем 23 января 2023 года в одной из квартир дома в Адмиралтейском районе был обнаружен труп мужчины, убитого ножом в грудь. Главной подозреваемой оказалась его сожительница. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Днем 23 января в квартире одного из домов по Угловому переулку было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с колото-резаным ранением в области грудной клетки, - сообщили в ведомстве.

В ходе оперативных действий по подозрению в убийстве сожителя была задержана его возлюбленная. Предположительно, именно она ударила мужчину ножом в грудь.

По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.