МФЦ для оформления паспорта болельщика откроют у стадиона «Зенита»

У стадиона "Зенита" начнут оформлять паспорта болельщика. Фото: Александр ГЛУЗ

С 2023 года Петербург присоединился к остальным городам России, в которых на стадионах требуют Fan-ID, он же паспорт болельщика. Теперь, чтобы поболеть за «Зенит», придется сначала оформить необходимый документ. Для удобства фанатов, у «Газпром Арены» планируют открыть отделение МФЦ, где также будут выдавать болельщицкие паспорта.

- Совместно с правительством Петербурга прорабатывается возможность открытия офиса МФЦ рядом со стадионом, чтобы каждый зритель смог на месте быстро и комфортно оформить паспорт болельщика, - рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе ФК «Зенит».

Напомним, что Fan-ID впервые начал применяться на Чемпионате мира по футболу в России 2018 года и на Евро-2020 в Петербурге. Паспорт болельщика необходим для всех зрителей старше 14 лет на играх с участием команд Премьер-лиги. Оформить документ можно и через Госуслуги.