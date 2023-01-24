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НовостиОбщество24 января 2023 10:20

Смольный увеличил до 19,5 млрд рублей финансирование на улучшение условий жилья для очередников в Петербурге

Эти средства позволят оказать содействие более 5 тысячам семей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге в 2023 году увеличено финансирование на оказание содействия в улучшении жилищных условий городским очередникам

В Петербурге в 2023 году увеличено финансирование на оказание содействия в улучшении жилищных условий городским очередникам

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году увеличат финансирование на оказание содействия в улучшении жилищных условий городским очередникам. Смольный уже выделил из бюджета 19,5 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на содействие более 5 тысячам семей. Это многодетные, молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами, жители коммуналок. Об этом 24 января рассказали в городской администрации.

- Сейчас утверждены сводные списки по расселяемым коммунальным квартирам. Так, будет расселено 1035 коммунальных квартир. Соцвыплаты на улучшение жилищных условий получат 1574 семьи, - рассказали в Смольном.

По "общей очереди" в этом году выплаты получат 769 семей, которые были приняты на жилищный учет еще до 28 января 1988 года. Также помощь получат 855 многодетных семей, которые подали заявки до 19 октября прошлого года.