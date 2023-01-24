Уголовное дело возбудили после травмирования 6-летней девочки в батутном парке Петербурга

После травмирования девочки в батутном парке Петербурга возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил проверку после того, как шестилетняя девочка повредила себе спину в батутном парке на Выборгской набережной. В итоге следователи приняли решение и возбудили уголовное дело. Об этом 24 января 2023 года сообщили в ведомстве.

- 22 января шестилетняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов по Выборгской набережной, получив травму позвоночника. Она была госпитализирована в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в комитете.

О состоянии девочки на данный момент ничего не сообщается. По предварительным данным, ребенок сломал спину.

Сейчас проверки продолжаются. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.