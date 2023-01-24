Потолок обрушился в элитной квартире на Почтамтской улице в Петербурге

В элитной квартире на Почтамтской улице рухнул потолок. Фото: Прокуратура СПб

Потолок частично обрушился в элитной квартире в самом центре Петербурга. Все произошло в доме на Почтамтской улице, окна которого выходят на Исаакиевский собор. По данным прокуратуры, в жилом помещении рухнули подвесные конструкции.

- Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту частичного обрушения потолочного перекрытия, произошедшего вечером 23 января в одной из квартир дома 1 на Почтамтской улице, - сообщает пресс-служба ведомства.

На месте также работают специалисты КГИОП - дом числится памятником, а также представители администрации Адмиралтейского района, местного и жилищного агентства и члены ТСЖ.

Дальнейшие действия будут принимать по результатам проверки.