Два боеприпаса времен войны нашли в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге за сутки нашли сразу два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Один был обнаружен на территории Красносельского района, второй - в Калининском районе. Об этом 24 января 2023 года рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- На Авангардной улице специалисты ОМОН обследовали обнаруженный при проведении земляных работ на территории, прилегающей к медицинскому учреждению, минометную мину калибра 82 мм в состоянии коррозии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вторую находку сделали в промышленной зоне недалеко от автосервиса, расположенного на Лабораторной улице. Очевидцы вызвали правоохранителей. Прибывшие на место росгвардейцы определили, что находка - боевая граната Ф-1.

Оба боеприпаса уже ликвидированы на полигоне в Ленинградской области.