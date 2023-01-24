85 подъездных дорог к садоводствам Петербурга и Ленобласти отремонтируют за три года

За три года отремонтируют 85 подъездных дорог к садоводствам Петербурга и Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга совместно с Ленинградской областью утвердило список подъездных дорог к садоводствам, которые будут отремонтированы в течение ближайших трех лет. Об этом 24 января 2023 года рассказали в Смольном.

- В течение трех лет запланировали совместно отремонтировать 85 дорог. Их общая протяженность – более 180 километров. Эти дороги требуют оперативного приведения в нормативное состояние. С участием Ленинградской области объем работ расширится, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году по плану провести ремонт 20 дорог к садоводствам на территории Петербурга. На ремонт и развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры садоводств в 2023 году из городского бюджета выделяется 448 миллионов рублей.