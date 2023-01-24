Полиция начала проверку из-за перевернувшегося пассажирского автобуса у деревни Оржицы в Ленобласти

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса около деревни Оржицы в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

После ДТП с участием пассажирского автобуса около деревни Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области полиция начала проверку. Авария случилась днем 24 января 2023 года. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились люди. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 13.26 в районе деревни Оржицы Ломоносовского района водитель рейсового автобуса съехал на обочину проезжей части, в результате чего потерял управление и съехал в кювет. В итоге автобус перевернулся, - рассказали в полиции.

В момент ДТП в салоне автобуса находились шесть пассажиров. В итоге три женщины получили травмы. Одна находится в тяжелом состоянии, еще две в состоянии средней степени тяжести. Всех госпитализировали в больницу.

На место происшествия выехали наряды ГИБДД для выяснения обстоятельств ДТП.