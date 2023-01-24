Первые автомобили «Москвич 3» приехали в Петербург

В Петербург приехали первые автомобили "Москвич" / Фото: группа ВК Электромобили ру

В Санкт-Петербург приехали первые новые автомобили "Москвич 3". На данный момент доступны автомобили с бензиновым двигателем, оснащенные механической коробкой передач и вариатором. Стоимость начинается от 1,9 миллиона рублей. В ближайшие две недели также приедут и электромобили. Об этом стало известно 24 января 2023 года.

- Стоимость автомобиля "Москвич 3" соответствует его оснащению и дизайну, - заявил директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский. - Учитывая спрос и заинтересованность покупателей в данной модели, мы уверены, что первая партия будет распродана до конца месяца. Что касается электромобилей, то, по нашим расчетам, при наличии государственной субсидии они могут занять до 20% продаж "Москвич 3".

Первые "Москвичи" представлены в белом, красном и черном цветах. На автомобилях установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. Планируется, что в течение года в Петербурге будет продано порядка 700 таких автомобилей.