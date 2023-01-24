1,1 тысячу человек эвакуировали из-за угрозы взрывов в Петербурге 23 января

Анонимы угрожали взорвать более 800 зданий в Петербурге, эвакуированы 1,1 тысячи человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге неизвестные продолжают терроризировать школы и различные государственные учреждения, рассылая письма с угрозами о взрывах. Так, 23 января 2023 года здания пришлось покинуть порядка 1,1 тысячи человек. Об этом сообщает "Мойка78".

- Преступники заявили о якобы заложенных бомбах в более чем 800 зданиях города. В этой связи в Северной столице прошла массовая эвакуация, - пишет издание.

Угрозы начали приходить с утра. В общей сложности анонимы заявили, что заминировали почти 730 школ, 75 зданий госучреждений и крупный завод на территории Петербурга. По всем адресам выезжали правоохранители, устраивали проверочные мероприятия, эвакуировали около 1,1 тысячи человек. Во всех случаях никаких опасных предметов найдено не было.