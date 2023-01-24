В Ленобласти нашли «мадам», девять лет бывшую в федеральном розыске

Колоритную "мадам" поймали в Ленобласти после девяти лет беготни от закона. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

Серьезную женщину, которая девять лет была в федеральном розыске, нашли в Ленобласти. «Мадам» задержали оперативники Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

- Осужденная скрылась от следствия в 2014 году, когда находилась под подпиской о невыезде. В 2019 году ее заочно осудили на 10 лет за хранение наркотических веществ в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба ведомства.

Дабы не попасть в руки закона, осужденная регулярно меняла места жительства. Но это не помогло. В результате оперативной разработки, беглянку обнаружили в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Сейчас женщина находится под стражей, в скором времени ее ждет новое судебное разбирательство.