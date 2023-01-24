Торговая сеть «Азбука вкуса» закрывает часть магазинов в Петербурге

Премиум-магазины "Азбука вкуса" закрываются из-за падения числа покупателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торговая сеть «Азбука вкуса», которая работает в премиум-сегменте, закрывает часть своих петербургских магазинов. Уже в ближайшее время закроется мини-маркет на Загородном проспекте. А за ним прекратит работу магазин на улице Марата.

- Закрытия магазинов связаны с плановой оптимизацией бизнес-процессов и перераспределением ресурсов, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

Представители «Азбуки вкуса» отмечают, что закрывающиеся магазины не имели того потока посетителей, что раньше. Их подкосила пандемия и нынешняя геополитическая ситуация, из-за которой в Петербурге почти не осталось иностранных туристов, бывших значительной частью клиентов.

После сокращения, в сети останется 12 магазинов разных форматов от мини- до супермаркетов.