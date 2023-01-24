Петербуржец, сломавший фонари на Львином мосту, получил восемь месяцев колонии

Погнувший фонари петербуржец отправиться в колонию на восемь месяцев. Фото: "Мостотрест"

Суд в Петербурге приговорил восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении вандала, который в июне прошлого года сломал фонари на Львином мосту. Мужчина был пьян и решил повисеть на проводе, натянутом между светильниками. Веса хулигана они не выдержали.

- Суд установил, что Марсель Вильямовиа Ромеро Тамайо ночью 26 июня 2022 года, находясь на мосту через канал Грибоедова в состоянии опьянения, повредил торшеры с осветительными фонарями, причинив ущерб на сумму более 159 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Тогда на мужчину завели дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия», а сейчас определили меру наказания - реальное лишение свободы. Пока что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.