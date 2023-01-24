Петербурженка подала в суд из-за обращения «невоспитанная бомжиха» в родительском чате

Две мамочки поругались из-за невежливости у детского садика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две петербургские мамочки, воспитывающие детей-детсадовцев, дошли до суда в поисках правды и вежливости. Причиной иска стала обида одной из женщин, которую назвали «невоспитанной бомжихой» в родительском чате.

- Ответчица не согласилась с предъявленным обвинением и рассказала, что в июне 2022 водила своего сына в детский сад. При подходе к территории повстречалась с потерпевшей и ее дочерью, которая ходит в одну группу с ее сыном. Ответчица поздоровалась с ними, а они в ответ не стали здороваться, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина огорчилась и поделилась переживаниями с третьей мамочкой, отправив той несколько голосовых сообщений. В том числе со словом «бомжиха» из-за внешнего вида обидчицы.

Но потом это сообщение через третьи руки попало в родительский чат. На этот раз обиделась уже вторая мамочка, которая решила разбираться в суде. Суд встал на ее сторону, взыскав с первой женщины пять тысяч рублей моральной компенсации.