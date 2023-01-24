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НовостиОбщество24 января 2023 16:55

В Петербурге выбрали подрядчика для первого этапа строительства Южной широтной магистрали

На эти цели потратят около 21 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На первый этап строительства потратят около 21 млрд рублей

На первый этап строительства потратят около 21 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге определили подрядчика для первого этапа строительства Южной широтной магистрали. На эти цели планируется потратить около 21 миллиарда рублей. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства.

- Будут построены подъездные дороги, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также велосипедные дорожки и другое. Стоимость работ оценивается в 20 миллиардов 892 миллиона 465 тысяч, - сообщается на портале «ЕИС Закупки».

Формально подрядчика должны были выявлять 25 января. Но 24 января на сайте появилось наименование исполнителя контракта. Им станет акционерное общество «ВАД». Это единственные претендент в конкурсе на строительство магистрали. Завершить строительство планируется к декабрю 2027 года.