В Петербурге выбрали подрядчика для первого этапа строительства Южной широтной магистрали

На первый этап строительства потратят около 21 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге определили подрядчика для первого этапа строительства Южной широтной магистрали. На эти цели планируется потратить около 21 миллиарда рублей. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства.

- Будут построены подъездные дороги, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также велосипедные дорожки и другое. Стоимость работ оценивается в 20 миллиардов 892 миллиона 465 тысяч, - сообщается на портале «ЕИС Закупки».

Формально подрядчика должны были выявлять 25 января. Но 24 января на сайте появилось наименование исполнителя контракта. Им станет акционерное общество «ВАД». Это единственные претендент в конкурсе на строительство магистрали. Завершить строительство планируется к декабрю 2027 года.