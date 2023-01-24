Капитальный ремонт пройдет в 73 медучреждениях Петербурга в 2023 году

Капитальный ремонт пройдет в 73 медучреждениях Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году капитальный ремонт пройдет в 73 медицинских организациях Петербурга, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. 852 учреждения обзаведутся новым медицинским оборудованием.

- В 2022 году запланированные мероприятия по капитальному ремонту были выполнены на 83 объектах здравоохранения, поставлено 1256 единиц медицинской техники, - напомнили в пресс-службе Смольного.

В 2022 году на сферу здравоохранения были направлены инвестиции в размере более 133 миллиардов рублей. С 2021 по 2022 год потраченные средства на увеличение коечного фонда выросли в 2,4 раза. Также, на 30 процентов было увеличено финансирование на лекарственные препараты для льготников.

Напомним, такие возможности появились благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».