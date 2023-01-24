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НовостиОбщество24 января 2023 18:33

В прошлом году в Петербурге появились 13 новых брендов одежды и обуви

В торговых центрах открылись 150 магазинов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В торговых центрах открылись 150 магазинов

В торговых центрах открылись 150 магазинов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число новых брендов одежды и обуви растет в Петербурге. За 2022 год на городской рынок вышли 13 новых брендов. Их подсчитала консалтинговая компания Nikoliers. Среди них – несколько магазинов итальянской и английской одежды. Восемь новых брендов – от российских производителей.

- В 2022 году появилось больше новых брендов, чем годом ранее. Тогда в магазинах можно было заметить 11 новых брендов. При этом, новых для россиян марок там не было. Все эти магазины на тот момент уже работали в Москве, - пишет РБК.

Всего в прошлом году в торговых центрах Северной столицы открылись 150 новых магазинов. 46 процентов из них – одежда и обувь. 10 процентов от числа всех открытий пришлось на сегмент товаров для дома и интерьера. Появление новых магазинов, вероятно, связано с уходом иностранных брендов из России.