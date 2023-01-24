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НовостиОбщество24 января 2023 19:43

Россельхознадзор запретил ввоз 50 тонн опасного арахиса в Петербург

В декларации не было данных о необходимых исследованиях
Анастасия НУРАДИЛОВА
В декларации не было данных о необходимых исследованиях

В декларации не было данных о необходимых исследованиях

Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники регионального Россельхознадзора задержали в Большом морском порту Петербурга 50 тонн очищенного арахиса из Индии. Партия продукции направлялась в петербургскую оптовую фирму. Но все пошло не по плану.

- Во время контроля качества и безопасности продуктов его переработки были выявлены нарушения. В протоколе не было данных о проведении лабораторных исследований, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Не были проведены исследования на зараженность вредителями и наличие патогенных организмов, таких как сальмонелла. Инспекторы ведомства выявили недостоверное декларирование продукции, поэтому ее действие прекращено. А ввоз на территорию России потенциально опасного арахиса запрещен.