В подъезде дома на улице Типанова в Петербурге загорелись провода в электрощите

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар в жилом доме произошел в Московском районе Северной столицы вечером во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на лестничной клетке пятого этажа в доме на улице Типанова поступило в 22:46. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что на лестничной площадке загорелся электрощит, а именно провода. Но ликвидировать возгорание жильцы дома успели еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС.