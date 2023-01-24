Госпитализация пациентов с ковидом и гриппом сократилась на 20% в Петербурге

В городских стационарах снизилась доля тяжелых пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень госпитализаций с ковидом, ОРВИ и гриппом сократился на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом заявил зампред Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС.

- Доля тяжелых пациентов в городских стационарах снизилась. Сегодня она составляет 15 процентов. В декабре прошлого года этот показатель превышал 23 процента, - рассказали в региональном комздраве.

Из-за того, что в Северной столице наблюдается снижение заболеваемости, принято решение обратно перепрофилировать коечный фонд. Поэтому в больницах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, теперь сокращают количество коек. Медицинские учреждения возвращаются в прежний режим работы.