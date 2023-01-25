Пожарные тушили чердак ремонтируемого здания в Петербурге

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Чердак четырехэтажного здания загорелся в Петроградском районе Северной столицы вечером во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в здании на улице Пионерской поступило в 22:29. Дом находится на капитальном ремонте. На место ЧП сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в чердачном помещении площадью 40 квадратных метров загорелся мусор. Пламя охватило территорию площадью в 0,5 квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь через полчаса: в 22:55 пожара уже не было.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. С огнем боролись 12 спасателей МЧС.