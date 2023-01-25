Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 21:00

Пожарные тушили чердак ремонтируемого здания в Петербурге

Специалисты полчаса боролись с огнем
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Чердак четырехэтажного здания загорелся в Петроградском районе Северной столицы вечером во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в здании на улице Пионерской поступило в 22:29. Дом находится на капитальном ремонте. На место ЧП сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в чердачном помещении площадью 40 квадратных метров загорелся мусор. Пламя охватило территорию площадью в 0,5 квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь через полчаса: в 22:55 пожара уже не было.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. С огнем боролись 12 спасателей МЧС.