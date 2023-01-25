11-летний мальчик пропал во Всеволожском районе Ленобласти

Волонтеры ищут пропавшего ребенка. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 11-летнего мальчика, который пропал в Ленинградской области 23 января. Школьник ушел из дома и не вернулся. Ориентировка с его фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мальчик 2011 года рождения ушел из дома во Всеволожском районе два дня назад. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего школьника составляет 150 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была надета черная куртка, черные штаны, черные ботинки и темно-синяя шапка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски школьника.