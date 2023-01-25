Снег с дождем и до +4 градусов обещают в Ленобласти 25 января

Мокрый снег пройдет в Ленобласти в среду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 25 января. В большинстве районов пройдет снег, а на западе прогнозируют дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость юго-западного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, но местами ожидаются порывы до 15 метров. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем будет от -1 до +4 градусов. На дорогах слабый гололед, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия прогнозируют в Северной столице. Ночью будет мокрый снег, а днем заморосит дождь. Скорость ветра достигнет 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от 0 до -2 градусов, а днем ожидаются положительные значения: от 1 до 3 градусов.

В течение дня в городе и области будет понижаться атмосферное давление.