Циклон «Лиам» принесет оттепель до плюс 4 градусов в Петербург 25 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова оттепель. Только в городе успело подморозить и немного выпал снег, как вновь пришла теплая погода. На этот раз ее принес циклон под названием "Лиам". Его стараниями 25 января 2023 года пройдет мокрый снег с дождем, а температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов. Об этом сообщает метеорологический центр "Фобос".

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена теплым сектором североатлантического циклона. Он сохранит погоду в регионе облачной, вызовет небольшой мокрый снег переходящий в дожди, и активизирует поступление теплого воздуха, - сообщили в центре.

Днем в Петербурге отметки на столбиках термометров поднимутся до плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порой порывистый.

Теплая погода продержится до конца рабочих дней, а на выходных снова похолодает.