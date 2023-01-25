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НовостиПроисшествия25 января 2023 4:57

Входная дверь в квартиру загорелась в доме на набережной Мойки в Петербурге

Причину возгорания выясняют специалисты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Входная дверь в квартиру загорелась в доме на набережной Мойки в Петербурге

Входная дверь в квартиру загорелась в доме на набережной Мойки в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга в одном из домов загорелась входная дверь. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило поздно вечером 24 января 2023 года.Горела входная дверь квартиры в дома на набережной реки Мойки в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В сообщении говорилось о том, что пожар происходит в доме 110 по набережной Мойки. На четвертом этаже жилого дома горела входная дверь в квартиру, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место выехали три пожарные машины и 12 человек личного состава МЧС. Но когда спасатели прибыли на вызов, то огонь уже был потушен силами местных жителей.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. О причинах возгорания на данный момент ничего не известно.