Количество госпитализаций с COVID-19, гриппом и ОРВИ снизилось на 20% в Петербурге за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю количество госпитализаций заболевших сократилось на 20 процентов. Об этом 25 января 2023 года рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- За последнюю неделю уровень госпитализации с COVID-19, гриппом и ОРВИ сократился более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей, - сообщили в комитете.

Среди тех, кто все же попал в больницы с заболеваниями, все меньше тяжелобольных. Сейчас доля тяжелых пациентов в городских стационарах составляет 15 процентов. В декабре она превышала показатель в 23 процента.

Благодаря тому, что заболеваемость в Петербурге снижается, пять больниц снова вернулись к своей обычной работе. Так освободилось порядка 800 коек.