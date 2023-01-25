Мужчина убил партнера по карточной игре из-за ссоры в Ленобласти

Мужчина убил приятеля из-за игры в карты в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области ссора во время игры в карты закончилась поножовщиной и убийством. 23 января 2023 года в квартире дома №16 Микрорайона №1 города Тихвин было обнаружено тело 44-летнего мужчины с множеством ножевых ранений. Там же обнаружен 38-летний мужчина с раной на шее, которого госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Об этом рассказали в следственном комитете.

- В ходе оперативного расследования было установлено, что на мужчин напал их 46-летний приятель, которого вскоре задержали, - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что мужчины выпивали и играли в карты. В какой-то момент в разгар игры они начали ссорить. Тогда старший схватил нож и убил одного оппонента и серьезно ранил второго.

По факту возбуждены уголовные дела. Сейчас картежник под стражей. Расследование продолжается.