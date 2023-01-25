Александр Беглов поздравил студентов Петербурга с праздником Татьянин день

Беглов поздравил петербургских студентов с праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

25 января отмечается День российского студенчества, также известный как Татьянин день. С праздником студентов Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов. От отметил, что Северная столица является крупнейшим научно-образовательным центром. Сейчас в городе числятся 330 тысяч студентов вузов и более 110 студентов колледжей.

- Город гордится достижениями студентов. Петербург – в числе лидеров по количеству финалистов и победителей Всероссийской олимпиады «Я - профессионал». Каждый год у нас открываются площадки для научно-технического творчества, продвижения бизнес-идей, общественной деятельности, - подчеркнул Беглов.

Губернатор добавил, что в этом году будут увеличены расходы на поддержку молодежных проектов и инициатив. Также он поблагодарил студентов, которые участвуют в волонтерской деятельности.