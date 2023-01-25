Автобус сгорел на Автобусной улице в Петербурге

Автобус сгорел в Приморском районе Петербурга утром 25 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошел пожар с автобусом. На этот раз инцидент случился в Приморском районе с моделью автобуса "ЛиАЗ". Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в шесть часов утра 25 января 2023 года. Транспорт воспламенился на Автобусной улице. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 6:07 часов поступило сообщение о пожаре возле дома 8 по Автобусной улице в Приморском районе. Автобус "ЛиАЗ" горел по всей площади, - рассказали спасатели.

Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент возгорания, не уточняется. Также не сообщается, по какому маршруту следовал транспорт.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. С огнем боролись две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.