Похолодание и солнце придут в Петербург 27 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова оттепель. Простоит она всего пару дней, после чего снова похолодает, а после этого опять потеплеет. Такие температурные качели продержатся в городе несколько дней. Ближайшее похолодание ожидается в ночь на 27 января 2023 года. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- К концу сегодняшнего дня температура повысится до плюс 2-3 градусов, а осадки будут уже в виде небольшой мороси. Сегодня серьезных осадков нет, но 26 января влияние атмосферного фронта будет заметнее. В конце дня дождь снова перейдет в мокрый снег и снег, а похолодание, как и ожидалось, осуществится в ночь на пятницу, - рассказал Колесов.

Также в пятницу, 27 января, в Петербурге должно выглянуть солнце, но лишь на один день. Дальше город снова ждут "температурные качели". 28 января до минус 3 градусов, а 29 января снова ноль.