Средняя зарплата в Петербурге превысила 65 тысяч рублей в январе 2023 года

Средняя зарплата у жителей Петербурга в январе превысила 65 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперты сервиса hh.ru проанализировали открытые вакансии в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что средняя заработная плата в Северной столице в январе 2023 года составила чуть более 65 тысяч рублей. А это на 5 процентов или на 3,2 тысячи больше, чем в январе прошлого года.

- По сравнению со среднероссийскими показателями доход петербуржцев на 14 процентов больше, чем средний доход других россиян, - говорится в исследовании.

Самые высокие зарплаты сейчас можно найти в сфере топ-менеджмента - до 80,7 тысяч рублей, а также в сфере консалтинга, где предлагают до 78,2 тысяч рублей. На третьем месте с зарплатами до 75,4 тысяч рублей находится область добычи сырья.

Отметим, что за год зарплаты больше всего выросли у административного персонала - на 11 процентов до 60,6 тысяч рублей, а также рост в 9 процентов показали маркетинг и реклама.