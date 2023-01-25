14-летнюю девочку изнасиловали на чердаке дома в Петербурге

Полиция проверяет заявление об изнасиловании девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании 14-летней девочки. Вечером 24 января 2023 года в отделение МВД по Приморскому району обратилась мать школьницы, которая рассказала, что над ее дочерью надругался друг девочки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Поздним вечером 24 января в полицию обратилась мать 14-летней петербурженки. Женщина утверждает, что накануне около 17 часов ее дочь с двумя несовершеннолетними знакомыми поднялись на чердак дома 6 по Сестрорецкой улице, - рассказал источник.

Мать девочки поведала, что на чердаке компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент школьница уснула и этим воспользовался один из парней, изнасиловав девочку, пока та спала.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.