Петербурженка вышла замуж за мигранта за 75 тысяч рублей

Суд расторг фиктивный брак петербурженки с мигрантом.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Прокуратура Петербурга разрушила «семейное счастье» 50-летней женщины, которая полтора года назад вышла замуж за 47-летнего мигранта. Но в прокуратуре посчитали брак фиктивным. На эту мысль следователей навело наличие нового сожителя у женщины и постоянное проживание законного мужа за границей.
- Прокурорская проверка показала, что союз является фиктивным. Его целью было не создание семьи, а получение иностранцем разрешения на временное проживание в России, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Оказалось, что за свои услуги - печать о браке в паспорте - петербурженка получила с иностранца 75 тысяч рублей. Учитывая все это, в суд был подан иск о признании брака недействительным. Суд требования прокуратуры удовлетворил.