Мигранта задержали за откровенные домогательства к девочке в Петербурге

Мигранта задержали за приставания к школьнице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который очень откровенно домогался до девочки. Все произошло в Веселом Поселке, в Невском районе города утром 24 января 2023 года. Мужчина стал приставать к 15-летней девочке у школы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 24 января около 9 часов утра у школы на проспекте Большевиков неизвестный приставал к 15-летней девочке: лез обниматься, трогал за ягодицы. После этого непрошеный любовник попытался скрыться, - рассказал источник.

Девочка сообщила полиции, что это был мужчина азиатской внешности, в черной одежде с белым пакетом в руках. В тот же день, но уже вечером, у дома 7 по бульвару Красных Зорь был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний приезжий. Оказалось, что он нигде не работает, на миграционном учете не состоит.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, мигрант помещен в ИВС.