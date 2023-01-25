Ученик восьмого класса два часа гонял по Петербургу на угнанном каршеринге

Полиция поймала школьника, угнавшего каршеринг в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отцовского ремня как минимум, и уголовное дело как максимум может заработать обычный петербургский школьник, который решил покататься на машине. Но поскольку своего авто у него не было, восьмиклассник угнал каршеринг и гонял на нем по городу около двух часов. Пока машину не остановила полиция.

- 24 января в 21:25 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что неизвестный угнал каршеринговый автомобиль «Киа Рио». Около 23:30 экипажем ГИБДД на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ветеранов остановлен указанный каршеринг под управлением ученика восьмого класса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машину передали представителям прокатной конторы, а школьника отвезли в отделение, куда вызвали и его родителей. Сейчас в полиции решают, возбуждать уголовное дело на юного «шумахера» или нет. Но внимания со стороны отдела по делам несовершеннолетних он уже добился.