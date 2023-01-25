Особняк Слепцова в центре Петербурга выставили на продажу за 1,2 млрд рублей

Особняк Слепцова в центре Петербурга продают за 1,2 млрд рублей / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге снова продают особняк Слепцова. Нынешний владелец приобрел здание на Большой Конюшенной, дом 9, год назад. Но, видимо, не найдя ему применение, решил выставить на продажу. Об этом 25 января 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Дом знаменит тем, что в нем жил промышленник Николай Путилов. В советское время в здании располагалась школа, потом различные организации. Сейчас там работают магазины, рестораны, салон красоты, гостиница, - пишет издание.

Особняк является памятником архитектуры регионального значения. Общая площадь превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Владелец хочет выручить за дом 1,2 миллиард рублей. Но эксперты считают, что его можно продать лишь снизив цену в 2-3 раза.