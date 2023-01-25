Губернатор Ленобласти встретился с победителями федеральных конкурсов среди некоммерческих организаций

Губернатор Ленобласти встретился с представителями НКО. Фото: lenobl.ru

Губернатор Александр Дрозденко встретился с победителями первого в нынешнем году конкурса Фонда президентских грантов для НКО (некоммерческих организаций) и финалистами международной премии #Мывместе. Представители Ленобласти оказались в числе самых активных и получили 44 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

- Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты, - отметил на встрече Александр Дрозденко.

По его словам, внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество, которое помогает друг другу и делится опытом. Это, как показывает результат федеральных конкурсов, дает хорошую динамику.

Также губернатор поддержал предложение об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья. Александр Дрозденко поблагодарил представителей НКО за их труд и пообещал приехать в гости.

В этом году финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды «Место под солнцем» и «Я Свободен».