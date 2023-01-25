ЗакС Петербурга не стал рассматривать инициативу об ответственности за ядерные угрозы

Петербургские депутаты отказались обсуждать наказание за пропаганду ядерной войны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты отказались рассматривать законопроект об ответственности за угрозу применения ядерного оружия. Инициативу внесла на рассмотрение городского парламента фракция партии «Яблоко». Однако другие депутаты не подержали включение вопроса в повестку дня.

-За исключение проекта, который вводил уголовное наказание за пропаганду ядерной войны, проголосовало 35 из 46 присутствующих депутатов, - сообщает в своем телеграм-канале депутат Борис Вишневский.

Отметим, что инициатива предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей для госчиновников и СМИ. Простым людям грозил штраф в 100-300 тысяч рублей или до трех лет за решеткой.