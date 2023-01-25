Джип протаранил снегоуборочный КамАЗ на трассе в Ленобласти

В Ленобласти джип протаранил КамАЗ дорожников. Фото: Ленавтодор.

Серьезное ДТП произошло в поселке Кузьмолово в Ленобласти. Здесь с утра пораньше произошло ДТП с участием снегоуборочного КамАЗа, который протаранил внедорожник «Мицубиси». Грузовик удара почти не заметил, а иномарка осталась без «морды».

- КамАЗ даже не успел выехать с базы на дорогу, как уже шлеп. Возможно, водитель кроссовера не заметил на дороге «рыжего бегемота» да еще и с длиннющим отвалом, - сообщает в своей ироничной манере пресс-служба Ленавтодора.

По счастью, люди в ДТП серьезно не пострадали. Но снегоуборщик простоял несколько часов в ожидании ГИБДД, а джип теперь придется долго и дорого ремонтировать.

В Ленавтодоре напоминают автомобилистам, что не стоит близко прижиматься к дорожной технике и, тем более, подрезать ее. Ведь у водителей снегоуборщиков и без того много работы, а видимость ограничена из-за летящего во все сторону снега.