Наркофермеров будут судить в Петербурге

В Петерубрге будут судить группу наркоплантаторов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить наркофермеров, организовавших плантацию конопли в Песочном. Полиция завершила расследование дела в отношении восьми человек. В числе обвиняемых оказались как организатор бизнеса, так и рядовые закладчики.

- В двух частных домах в поселке Песочный злоумышленники устроили теплицы для выращивания конопли. Здесь же наркотик фасовали, а потом распространяли посредством тайников-закладок. Для этой цели наркодельцы открыли интернет-магазин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но вскоре бизнес прикрыли оперативники отдела по борьбе с наркотиками. При обыске они изъяли 37 кустов конопли, полтора килограмма марихуаны, 1300 пакетиков с расфасованными наркотиками. А также около двух килограммов гашиша. На счетах подозреваемых по требованию следствия было арестовано более двух миллионов рублей.