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НовостиОбщество25 января 2023 11:01

ЗакС утвердил доплаты в 30 тысяч рублей народным артистам и учителям в Петербурге

Законопроект направили на подпись губернатору
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге поддержали 30-тысячные доплаты к пенсии народным артистам и учителям

В Петербурге поддержали 30-тысячные доплаты к пенсии народным артистам и учителям

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило законопроект, по которому народные артисты, учителя, художники и архитекторы будут получать доплаты к пенсии. Выплата будет ежемесячной и составит 30 тысяч рублей. Об этом 25 января 2023 года рассказал председатель городского парламента Александр Бельский.

- Признаюсь, рад, что инициатива нашла позитивный отклик у депутатов. Петербург — культурная столица. В нашем городе живет немало творческих людей, которые своими произведениями прославляют страну, формируют историю. Забота о них — забота о петербургском наследии, - подчеркнул парламентарий.

Мерой поддержки смогут воспользоваться 165 обладателей почетного звания. Из бюджета города выделят для этого порядка 59 миллионов рублей.

Законопроект вступит в силу после того, как будет подписал губернатором. Документ уже направлен Александру Беглову.