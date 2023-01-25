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НовостиОбщество25 января 2023 11:50

Трех петербурженок осудили за поддельные прописки для детей при устройстве в школу

Каждой дали штраф
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Трех мамочек осудили за фальшивые прописки для детей.

Трех мамочек осудили за фальшивые прописки для детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили трех мамочек, которые подали фальшивые документы при устройства детей в школу. Чтобы попасть туда, куда именно хотелось, женщины предоставили поддельные свидетельства о регистрации своих отпрысков.

- Фабула одна на всех: обвиняемые подали заявления о зачислении детей в первый класс гимназии, приложив копии поддельных свидетельств о регистрации по месту нахождения образовательного учреждения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все женщины в итоге оказались фигурантками уголовного дела и были признаны виновными. Впрочем, наказание оказалось легким - по пять тысяч рублей штрафа каждой. А вот судимость в биографии окажется куда более неприятным фактом.

Удалось ли мамочкам устроить детей в школу, не уточняется.