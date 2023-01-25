Маринэ Тоноян назначена председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти / Фото: Администрация ЛО

Маринэ Тоноян назначена председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области. Распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Она вступит в новую должность с 30 января 2023 года.

- В администрации области Маринэ Радиковна возглавляла комитет экологического надзора, ранее работала в администрации Всеволожского района, - напомнили в администрации 47-го региона.

Маринэ Тоноян родилась в 1986 году. В Санкт-Петербурге окончила университет имени Герцена по специальностям культурология и юриспруденция. В администрации Ленинградской области работает с 2012 года. Сначала в комитете по управлению государственным имуществом на должности заместителя начальника, после и начальником юридического отдела. 2017 года занимала должность начальника юридического управления, замглавы администрации Всеволожского района Ленинградской области по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.