В Ленобласти спасли собаку, запертую в квартире с мертвым хозяином

В Кировске собака жила в квартире с мертвым хозяином. Фото: vk.com/animal_rights_spb

Трагическая история спасения собаки произошла в городе Кировск в Ленобласти. Здесь местные жители обеспокоились судьбой животного, которое несколько дней скулило в запертой квартире. Информация дошло до волонтеров-зоозащитников.

- Кавказская овчарка, 7 лет, спокойная и контактная, хозяин бросил в съемной квартире, - сообщалось в группе ВКонтакте «СК-"Легион" - спасение животных от жестокости».

Но уже через пару дней стало известно, что хозяин не бросил собаку. Он просто погиб. И верная овчарка сидела рядом с трупом мужчины.

- Эта история в Кировске закончилась печально, подтвердилось самое плохое. Хозяин покончил жизнь самоубийством в квартире, собака сидела с ним без еды и воды, - пишут зоозащитники.

В итоге на место была вызвана полиция и спасатели. Дверь вскрыли, собаку забрали. Родным погибшего она оказалась не нужна, поэтому овчарку временно отвезли в приют в Петербурге. Сейчас ей ищут новых владельцев.