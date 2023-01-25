Световые проекции в честь освобождения Ленинграда от блокады появятся на домах Петербурга 27 января

Житель блокадного Ленинграда даст старт включению световых проекций, посвященных 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января 2023 года Санкт-Петербург отметил 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого на некоторых домах в городе появятся световые проекции. Старт включению проекций даст житель блокадного города. Об этом рассказали в Смольном.

- 27 января на фасадах домов появятся световые проекции, посвященные 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Так, на доме 44 по Шпалерной улице и доме 14 по Кондратьевскому проспекту будут размещены световые проекции снимка Ростральной колонны на фоне салюта в честь освобождения Ленинграда в 1944 году. "Разорванное кольцо" появится на доме 85А по 8-й линии В.О., на доме 91 по Московскому проспекту можно будет увидеть увидеть изображение трамвая №19.