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НовостиОбщество25 января 2023 12:18

Световые проекции в честь освобождения Ленинграда от блокады появятся на домах Петербурга 27 января

Старт включению подсветки даст житель блокадного Ленинграда
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Житель блокадного Ленинграда даст старт включению световых проекций, посвященных 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Житель блокадного Ленинграда даст старт включению световых проекций, посвященных 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января 2023 года Санкт-Петербург отметил 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого на некоторых домах в городе появятся световые проекции. Старт включению проекций даст житель блокадного города. Об этом рассказали в Смольном.

- 27 января на фасадах домов появятся световые проекции, посвященные 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Так, на доме 44 по Шпалерной улице и доме 14 по Кондратьевскому проспекту будут размещены световые проекции снимка Ростральной колонны на фоне салюта в честь освобождения Ленинграда в 1944 году. "Разорванное кольцо" появится на доме 85А по 8-й линии В.О., на доме 91 по Московскому проспекту можно будет увидеть увидеть изображение трамвая №19.