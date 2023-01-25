Проезд по набережной Карповки в Петербурге закроют с 30 января

В трех районах Петербурга ограничат проезд с конца января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 28 и 30 января 2023 года запланированы перекрытия и ограничения движения автомобилей в трех районах города. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 30 января по 19 февраля в Петроградском районе закроют движение по набережной реки Карповки от Барочной улицы до улицы Даля. В этот период будут проходить работы по строительству газопровода, - сообщили в инспекции.

В Калининском районе ограничат проезд по Пискаревскому проспекту от улицы Жукова до Свердловской набережной. Также закроют левый поворот с проспекта на шоссе Революций. Ограничение продлится с 28 января по 2 июня.

Так же на длительное время, с 28 января по 10 марта, будет закрыт проезд по боковому проезду Автомобильной улицы от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения в Кировском районе. Развернуться в сторону Стачек можно будет на перекрестке бульвара Новаторов и Трамвайного проспекта.